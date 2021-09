Geheime Pionierinnen – Autorin aus Basel zeigt die Macht der Frauen in der Wirtschaft auf Es gibt sie: Frauen, die Unternehmen und Wirtschaft stark geprägt haben. Vom Mittelalter bis heute. Jana Lucas stellt sie in einem Buch vor und rüttelt an unserem Geschichtsbild. Dorothea Gängel

Jana Lucas suchte nach Wirtschaftspionierinnen in der Geschichte – und entdeckte Erstaunliches. Foto: zvg

Mit Sorgfalt hat Jana Lucas in ihrem diesen September erschienenen Buch «Die geheimen Pionierinnen der Wirtschaft» Frauen aus verschiedenen zeitlichen Epochen – vom Mittelalter bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts – porträtiert. Frauen, die mit ihrer Arbeit wirtschaftliche Pionierleistungen erbracht haben, die jedoch niemals in der Ökonomie Erwähnung fanden. Bis jetzt.

Die 40-jährige Lucas ist Deutsche, sie lebt aber seit 2007 in Basel, wo sie wegen ihrer Doktorarbeit zum Basler Konzil – der versuchten Kirchenreform im 15. Jahrhundert – hingezogen ist. Bei der Auswahl ihrer 20 Protagonistinnen orientierte sie sich an zwei Kriterien. Zum einen wollte Lucas eine breite geschichtliche Zeitspanne abbilden, zum anderen war sie angewiesen auf einen gewissen Fundus an Dokumenten, bestenfalls autobiografisches Quellenmaterial zu den Lebensgeschichten der Frauen. Da Lucas in Kunstgeschichte promoviert hat, waren ihr einige der Porträtierten bekannt. Weitere entdeckte sie im Laufe langer und aufwendiger Recherchen sowie im Gespräch mit ihren Kolleginnen und Kollegen, die zu den Frauen geforscht hatten.