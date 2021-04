Benimmregeln erarbeitet – Autoposer wehren sich gegen öffentliche «Hetzerei» Fans von Boliden, die sich gerne in Gruppen treffen, sehen sich einer «Hetzerei durch Bevölkerung und Politik» ausgesetzt, wie sie schreiben. Dieser möchten sie nun mit einem Verhaltenskodex entgegenwirken. Simon Bordier

Das Basler Hafengebiet ist ein beliebter Treffpunkt für Autoposer aus der ganzen Schweiz. Die Polizei führt dort regelmässig Kontrollen durch. Foto: Polizei BS

Autoposer und die Polizei kennen sich inzwischen nicht nur von etlichen Verkehrskontrollen, sondern pflegen auch in den sozialen Medien einen regen Austausch. Während die Liebhaber von Boliden ihre Besitztümer bildstark auf Instagram in Szene setzen, reagieren die Sicherheitsbehörden mit nicht minder spektakulären Fotos und Videos von Kontrollen. Da sieht man beispielsweise die Kantonspolizei Basel-Stadt, wie sie mit einem halben Dutzend Einsatzwagen im Hafengebiet bereitsteht, sich einzelne Autoposer vorknöpft und deren Wagen auf möglicherweise illegale technische Veränderungen untersucht. (Hier geht es zu einem Bericht von Anfang März.)

Der bildstarke Schlagabtausch gipfelte letzte Woche in einer Botschaft der Basler Polizei, die sie vor einem geplanten Autoposer-Treffen publizierte: Die Autofreunde sollten ruhig vorbeikommen, teilte sie mit: «Wir haben noch Plätze frei.» Dazu zeigte sie das Bild einer Polizeikontrolle. Medien wie «20 Minuten» griffen die Geschichte genüsslich auf.

Wie weiter? Die Fans formvollendeter PS-Geschosse zeigen sich bemüht, die Situation nicht weiter hochkochen zu lassen. «Da weder wir von den Autoseiten noch ihr als Autoliebhaber mit der momentanen Situation zwischen Tuner, Polizei und Medien zufrieden sind, haben wir uns überlegt…», heisst es in einem Mitte Woche veröffentlichten Statement auf Instagram.

Überlegt haben sich die Verfasser des Appells, der sich in der Schweiz wie ein Lauffeuer verbreitet hat, eine Reihe von Verhaltensregeln. Erstens solle man «anständig fahren», namentlich innerorts, bei Treffen und auf Parkplätzen. Auf Burn-outs – durchdrehende, qualmende Reifen – solle man ebenso verzichten wie auf aufheulende Motoren und Hupkonzerte. Zweitens gelte es, nach Treffen keinen Müll zu hinterlassen. Und schliesslich: «Haltet euch an die aktuellen Corona-Massnahmen!»

Das Statement wurde nicht nur von führenden Betreibern von Schweizer Autoposer-Seiten repostet, sondern auch von der Basler Polizei mit einem «Daumen hoch» versehen. Andere Polizeibehörden haben die Charmeoffensive ebenfalls wohlwollend kommentiert.

Die Verfasser haben allerdings auch die breitere Öffentlichkeit im Blick. Denn der Ruf der Autoposer hat durch die regelmässigen Polizeikontrollen und entsprechende Medienberichte arg gelitten. Die Presse ziehe die Autoszene gerne in ein negatives Bild, wird in dem Statement beklagt. «Die Hetzerei gegenüber uns durch Bevölkerung und Politik wird immer grösser, und die Akzeptanz verschwindet immer mehr!» Dies könne zu neuen Gesetzen und neuen Einschränkungen führen, so die Befürchtung der Autofans. Deshalb müssten nun «alle am gleichen Strang ziehen» und sich an die genannten Regeln halten.

Polizei hat Auge auf Tuning

Ein sensibles Thema wird in dem Statement allerdings nicht angesprochen: das illegale Verändern der Fahrzeugtechnik zwecks Leistungs- und ästhetischer Optimierung. «Im letzten Jahr haben sich Treffen der Autoposer-Szene in Basel intensiviert», schreibt die Kantonspolizei Basel-Stadt auf Instagram. Deshalb habe die Polizei «vermehrt ein Auge auf illegales Tuning und diverse Begleiterscheinungen der Szene». Bei ihren Kontrollen ziehe sie immer wieder solche getunten Autos aus dem Verkehr.

Zur Frage, warum dieses Thema im jüngsten Aufruf der Autoposer aussen vor bleibt, erklärt der Betreiber einer einschlägigen Fanseite im «Blick»: «Wenn einer unerlaubte Modifikationen an seinem Fahrzeug vornimmt, schadet er ja nur sich selbst. Der Versammlung, auf der er sich befindet, schadet er nicht.»

