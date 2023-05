Theater Basel – Autonomie ist nicht kostenlos zu haben Rainer Werner Fassbinders «Die bitteren Tränen der Petra von Kant» zeigt die Höhen und Tiefen menschlicher Zweisamkeiten in einer interessanten Besetzung. Simon Baur

Über 50 Jahre liegt die Uraufführung des Schauspiels zurück und hat bis heute keinen Zentimeter an Aktualität verloren. Foto: Ingo Höhn

Die Modeschöpferin Petra von Kant, verwitwet und vom letzten Mann getrennt, lebt mit ihrer Bediensteten Marlene, mit der sie einen ungehobelten Umgang pflegt, in einer Wohnung, in der es keinerlei Möbel gibt, als von Kant den Auftrag für eine neue Kollektion erhält. Dieser Auftrag wird durchkreuzt von der jungen, attraktiven Karin Thimm, die ihr von ihrer Freundin Sidonie von Grasenabb vorgestellt wird und in die sich Petra von Kant binnen Kürze verliebt. Doch auch diese Liebe scheitert, weil Karin bereits verheiratet ist und neben der Beziehung zu Petra von Kant weiterhin Männerkontakte pflegt.