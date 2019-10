Autonomie als Lebenselixier für Lehre und Forschung

Natürlich bezogen sich diese Explosionsmetaphern in Zellwegers Begrüssungsansprache auf das Thema, das sich die ­Veranstalter ausgedacht hatten: «Autonomie der Universität – Utopie oder Realität?». Die FAG ist eine der drei Institutionen, die den Abend im Ackermannshof an der St.-Johanns-Vorstadt auf die Beine gestellt haben. Die anderen beiden sind der Förder­verein Universität Basel (FUB) und die Alumni Basel, die Ehemaligenvereinigung der Universität Basel.

Sprengstoff und Heilmittel

Dem Nitroglyzerin-Vergleich fügte Zellweger gleich noch einen erhellenden Gedanken hinzu, diese Substanz tauge bekanntlich als Sprengstoff, aber auch als Heilmittel. Und dem Leitmotiv der universitären Autonomie attestierte er, dass es einen konkreten Klang habe, bei näherer Betrachtung allerdings immer komplexer, immer nebulöser werde.

In dieses neblige Feld führte uns Hirschi nun hinein. Anschliessend wurde in der Runde – eine komplett männliche übrigens – diskutiert. Sie bestand neben Hirschi aus Bernhard Nievergelt, Studiengangleiter «CAS Leadership und Governance an Hochschulen» an der Universität Zürich, Beat Oberlin, Vizepräsidente des Universitätsrats Basel, sowie Rolf Richterich, Landrat und Fraktionspräsident der FDP Baselland. Moderator der Runde war Jean-Luc Nordmann, Präsident des Uni-Fördervereins. Am Ende fasste Roland Bühlmann, Präsident der Ehemaligenvereinigung, die ganze Geschichte dann noch kurz zusammen. Ein sattes Programm.

Die Schweizer Unis hätten in den letzten Jahrzehnten an Autonomie gewonnen, attestierte Hirschi.

Zu Beginn seines Referats begab sich Hirschi sogleich ins ­semantische Feld, auf dem das Begriffspaar Universität und Autonomie steht. «Autonomie», erklärt er, sei eben nicht gleich Souveränität, so agiere – vergleichsweise – Schottland, dem Vereinigten Königreich gegenüber, durchaus autonom, müsse sich aber trotzdem in mancherlei Hinsicht unterordnen. Genau so verhalte es sich auch mit den Universitäten und ihren staatlichen Eignern: Die Autonomie der Unis beruhe auf einem Ver­trauensvorschuss des Eigners, welche die Unabhängigkeit von Lehre und Forschung gewährleiste, der die Autonomie der Universität letztlich nachgeordnet sei.

Die Schweizer Unis hätten in den letzten Jahrzehnten an Autonomie gewonnen, attestierte Hirschi. Und weiter: «Sie sind der Politik gegenüber autonomergeworden, dies jedoch keineswegs vollständig.» So seien etwa bereits nationale Forschungsschwerpunkte eine Einschränkung universitärer Selbstbestimmung. Hirschis diesbezügliches Fazit: «Auch eine strukturell stärkere Autonomie könnte einer Kultur der Einmischung nicht standhalten.»