War es Unachtsamkeit? – Automobilistin kracht auf A22 bei Füllinsdorf in Vorderwagen Nach einer Auffahrkollision musste eine 39-jährige Fahrzeuglenkerin in Spital gebracht werden.

Bei einer Auffahrkollision in Füllinsdorf hat sich die Unfallverursacherin Verletzungen zugezogen. Polizei Basel-Landschaft

Auf der A22, in Fahrtrichtung Basel, ereignete sich im Berufsverkehr am Morgen eine Auffahrkollision zwischen zwei Personenwagen. Die unfallverursachende Lenkerin wurde dabei verletzt.

Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Polizei Basel-Landschaft übersah eine 39-jährige Personenwagenlenkerin aus bis anhin nicht restlos geklärten Gründen, dass die voranfahrenden Fahrzeuge abbremsten. Folglich krachte sie frontal ins Heck des langsam fahrenden Vorderwagens. Beim Unfall verletzte sich die Frau so schwer, dass sie mit der Sanität ins Spital gebracht werden musste. Beide in den Unfall verwickelten Autos mussten aufgeladen und abtransportierte werden, wie die Baselbieter Polizei am Montag mitteilte.

( SDA )