Gerangel um Basler Parkgebühren – Automobilisten sollen Tramfahrern den Kaffee bezahlen Eine Grossratskommission will in Basel-Stadt Gelder aus den Parkhäusern umverteilen. ÖV-Benutzer könnten so in den Genuss von Gratiskaffee kommen. Damit soll die Stadt attraktiv gemacht und belebt werden. Urs Rist

Mit einem Teil der im Cityparking erhobenen Gebühren soll die Innenstadt belebt werden. Foto: Florian Bärtschiger

Gewerbetreibende und der Wirteverband fordern in der Stadt mittels einer Initiative günstigere Parkgebühren für Besucher und Konsumenten in den Parkhäusern. Die Tarife in Basel sollen auf das Niveau jener der umliegenden Städte Freiburg im Breisgau, Lörrach, Weil, Mülhausen oder Saint-Louis abgesenkt werden. Grund: Die Initianten stellen abnehmende Besucherfrequenzen und Umsätze beim Detailhandel in der Basler Innenstadt fest. Demgegenüber seien die deutschen und französischen Städte der Oberrheinregion beliebte Ziele für Freizeit- und Einkaufstouristen. Die Initiative will zudem die Gebührenpflicht auf den oberirdischen Parkplätzen auf öffentlichem Grund nur von Montag bis Samstag zwischen 8 und 20 Uhr. Während der restlichen Zeit soll Parkieren auf Allmend gratis sein.

Der Regierungsrat will aber nichts von günstigeren Parkplätzen wissen. Die Initiative würde bei einer Annahme dem Ziel entgegenwirken, dass Autos in Parkhäusern anstatt auf der Strasse parkiert werden. Zudem würde der Staatskasse nach einer Senkung der Tarife Geld entgehen. Die Regierung rechnet mit einem Ausfall von sieben bis neun Millionen Franken pro Jahr und ein paar Hunderttausend Franken bei den Strassenparkplätzen. Immerhin hat der Regierungsrat ab 1. November 2019 die Tarife am Abend in den drei staatlichen Parkhäusern City, Steinen und Elisabethen gesenkt. Die Stunde kostet tagsüber drei Franken, zwischen 17 und 24 Uhr zwei Franken und zwischen Mitternacht und 8 Uhr einen Franken. Keine Tarifsenkung gibt es im Storchenparking. Weiter stützt die Regierung ihre abschlägige Antwort auf die im letzten Februar vom Volk abgelehnte Initiative für eine ausreichende Anzahl an Parkplätzen für Velos und Autos.

Nun hat auch die Umwelt-, Verkehrs- und Energiekommission (Uvek) ihren Gegenvorschlag zur Initiative «Für vernünftige Parkgebühren» vorgelegt. Er sei im Austausch mit dem Initiativkomitee entstanden. Dieses stellt in Aussicht, seine Initiative zurückzuziehen, falls der Grosse Rat dem Uvek-Gegenvorschlag zustimmt.

Kultur und Kunst

Die Uvek will mit den Bruttoeinnahmen aus den staatlichen Parkhäusern einen sogenannten Stadtbelebungsfonds einrichten. Mit vier Prozent der Parkgebühren, aber maximal 600’000 Franken pro Jahr, sollen Projekte und Aktionen finanziert werden. Die Innenstadt, so heisst es im Uvek-Bericht, soll damit als attraktiver Ausgeh-, Shopping- und Tourismusstandort gestärkt werden. Einzelbetriebe und Geschäfte sind von der Unterstützung allerdings ausgeschlossen.

Die Projekte müssten nachhaltig sein, nicht aber «umweltgerecht». Da sie sich an das Umweltschutzgesetz halten müssten, dürften die Aktionen keinen Mehrverkehr anziehen. Was mit den Geldern unterstützt wird, darüber soll ein neunköpfiger Fondsrat entscheiden. Den soll die Regierung einsetzen, und er soll aus Fachleuten aus Gewerbe, Handel und Tourismus bestehen. Der Fonds soll auf zehn Jahre befristet werden.

Die vom Grünen Raphael Fuhrer präsidierte Uvek hat den Beschlussentwurf ohne Gegenstimmen gutgeheissen. Als Beispiele für mögliche Massnahmen nennt sie einen Velo-Lieferdienst für Betriebe und Haushalte. Strampeln sollen Personen, die im ersten Arbeitsmarkt schwierig zu vermitteln sind. Ebenso könnten Kunstinstallationen die Leute in die Stadt locken oder günstiger Kaffee in Restaurants für Leute mit ÖV-Ticket Kunden anziehen.