Subaru gegen CO₂-Gesetz – Automarke verschickt Sponsoring-Absage – mit brisanter Begründung In den Kampf um CO₂-Regeln werden nun auch Kulturveranstalter hineingezogen: Subaru antwortet auf eine Anfrage mit politischen Seitenhieben. Fabian Renz

Der Luzerner FDP-Ständerat Damian Müller wird zur Zielscheibe der Autobranche. Foto: Urs Flüeler (Keystone)

Um Klima und Abgase wird politisch derzeit intensiv gerungen. Am 13. Juni stimmt das Volk über das neue CO₂-Gesetz ab, und im März erst traf das Parlament einen folgenschweren Entscheid für die Produzenten von Luxusautos: Die Modelle von Klein- und Nischenmarken werden künftig bei den CO₂-Zielwerten nicht mehr bevorzugt, sondern gleich behandelt wie alle übrigen Autos.

Wie sich nun zeigt, greift die Auseinandersetzung auch in den unpolitischen Kulturbereich über. Das mussten unlängst die Veranstalter eines Kulturanlasses in der Zentralschweiz erfahren. Sie fragten den Autohersteller Subaru um ein Sponsoring an und erhielten eine Absage – mit explizitem Hinweis auf die für die Branche nachteilige politische Entwicklung.