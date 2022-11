Verkehrsführung Münchensteinerbrücke – Autolobby kämpft um ihre zweite Spur Der Automobil-Club legt Rekurs gegen die verbreiterte Velospur ein und liefert den Verkehrsplanern des Kantons auch gleich einen Gegenvorschlag. Sebastian Schanzer

Auf der rechten Fahrbahn herrscht derzeit Vortritt für Velofahrende. Foto: Lucia Hunziker

Der Automobil-Club (ACS) in Basel lässt nicht locker: Das neue Verkehrsregime auf der Münchensteinerbrücke sei «unzweckmässig» und führe zu unerwünschten und umweltschädigenden Staus, teilte der Verein am Dienstag mit. Man habe deshalb beim Basler Bau- und Verkehrsdepartement (BVD) Rekurs eingelegt. Auf die Überführung des Verkehrsversuchs in eine permanente Massnahme sei zu verzichten.