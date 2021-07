Rückruf von Migros und Astra – Autokindersitz «ENO 360 SL Twill Navy» zurückgerufen Das Astra und die Migros rufen einen Kindersitz zurück, weil er im Fall eines Unfalls nicht genügend Schutz bieten könnte.

Der vom Rückruf betroffene Kindersitz. Bild: admin.ch

Das Bundesamt für Strassen (Astra) und der Grossverteiler Migros rufen den Autokindersitz «ENO 360 SL Twill Navy» im Namen des Herstellers Osann zurück. Bei einem Unfall besteht die Gefahr, dass Kinder nicht ausreichend geschützt sind.

Der drehbare Kindersitz lasse sich nicht arretieren, dies könne zu einer eingeschränkten Rückhaltewirkung führen, teilte das Astra am Freitag mit.

Vom Rückruf betroffen ist der Autokindersitz «Osann ENO 360° SL Twill Navy» mit der Artikelnummer 621573200000. Der Sitz wurde vom 10. Mai bis 16. Juni 2021 bei Do it + Garden und Do it + Garden Online für 279 Franken verkauft. Migros hatte am 18. Juni einen Rückruf erlassen.

Autokindersitze von Osann, die vor dem 10. Mai und nach dem 16. Juni 2021 bei Do it + Garden gekauft wurden, sind von diesem Rückruf nicht betroffen, wie es weiter hiess.

Kundinnen und Kunden können das Produkt in eine Filiale von Do it + Garden zurückbringen, sie erhalten den Verkaufspreis gegen Vorweisung der Quittung zurückerstattet.

SDA/oli

