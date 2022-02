Basel prüft Berner Modell – Autofreie Tage für Basler Quartiere An einzelnen Tagen sollen die Autofahrer verbannt werden, damit Strassenfeste, Pingpong-Turniere oder Flohmärkte stattfinden können. Die Autofreunde schäumen. Leif Simonsen

Basler Politiker träumen davon, dass Quartiere in der Innenstadt (hier der Tellplatz im Gundeli) künftig an einzelnen Tagen autofrei werden. Foto: Nicole Pont