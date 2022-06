Brennpunkt Begegnungszone – Autofrei oder Einbahnstrasse? Sissach entscheidet am Dienstag über die künftige Verkehrssituation im Ortskern. Die Stimmung ist aufgeladen. Lisa Groelly

Das Gewerbe wirbt mit Bobbycars für die Variante Einbahnverkehr. Foto: Lisa Groelly

Sissach ist im Abstimmungsfieber. Plakate und Bobbycars vor den Läden, Flyer in den Briefkästen, zahlreiche Leserbriefe und Inserate in der Lokalzeitung «Volksstimme». Brennpunkt der Debatte ist der Sissacher Ortskern, die Begegnungszone, auch Strichcode genannt. Urs Chrétien, ehemaliger Geschäftsführer von Pro Natura Baselland, stellt den Antrag, etwa die Hälfte ebendieser Begegnungszone jeweils am Samstag für den motorisierten Verkehr zu sperren. Er erhofft sich dadurch eine höhere Aufenthaltsqualität für die Bevölkerung sowie bessere Möglichkeiten für Gewerbe und Gastronomie, um Produkte oder Tische rauszustellen.