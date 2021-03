Müllhalden im Baselbiet – «Autofahrer werfen den Abfall aus den Fenstern» Wegen Corona hat sich das Littering auch im Landkanton verschlimmert. Landrat Marco Agostini (Grüne) sieht viel Nachholpotenzial und hat konkrete Forderungen an die Gemeinden. Benjamin Wirth

Seit Corona scheint sich Littering verstärkt zu haben. Foto: Keystone

Der eine oder andere Spaziergänger wird sich in diesen Tagen erschrocken haben, als er durch die Baselbieter Wälder geschlendert ist. So manch idyllischer Weg und gemütlicher Platz ist zugemüllt – vielerorts häufen sich grosse Berge von leeren Alkoholflaschen, zerrissenen Plastiktüten und angebissenen Essensresten.

Littering, eine der grössten Unsitten der heutigen Generation, scheint sich seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie nochmals verstärkt zu haben. Dieser Trend beunruhigt Grünen-Landrat Marco Agostini. Da das Leben in den Städten momentan ziemlich eingeschränkt sei, ziehe es die Menschen halt aufs Land, sagt er. «Vor allem an den sogenannten Hotspots hat die Vermüllung in der letzten Zeit leider deutlich zugenommen.»