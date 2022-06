Kaum Platz zum Aussteigen – Autofahrer regen sich über die schmalen Parkplätze auf In Basler Parkhäusern herrscht Dichtestress. Die Autolobby sagt, deswegen würden die Menschen lieber auf dem Land einkaufen, was der hiesigen Wirtschaft schade. Yannik Schmöller

Im Storchen-Parking haben die Autofahrer kaum Platz zum Aussteigen. Foto: Dominik Plüss

Langsam auf der schmalen Spur um die scharfe Kurve der Einfahrt fahren – in der Hoffnung, dass kein Auto entgegenkommt. Auf der Parkebene sich noch auf den letzten Parkplatz quetschen, bemüht, nicht das Auto rechts oder links zu touchieren. Danach langsam und vorsichtig die Tür öffnen, um dem anderen Auto keinen Kratzer zuzufügen. Ausatmen, Luft anhalten, Bauch einziehen und hoffen, dass es durch den Türspalt reicht, um auszusteigen. So ergeht es heute vielen Basler Autofahrenden in einem Parkhaus.