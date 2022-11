Unheimliche Tunnelfahrt: Eine Geisterfrau wollte Anfang der 1980er-Jahre unbedingt per Anhalter mitgenommen werden. Symbolfoto: Getty Images

Völlig ausser sich stehen zwei junge Baslerinnen im Restaurant zur Spanischen in Härkingen. Was Beatrice* und Daniela* am 26. September 1983 Grusliges erlebt haben, wird über die Landesgrenzen hinaus für Schlagzeilen sorgen.