Klein, kultig, unter Strom

Dort lassen sich verschiedene Informationen gleichzeitig aufrufen: etwa die Energieflüsse im Auto, die Karte des Navigationssystems oder die Senderauswahl des Radios. Viele Befehle lassen sich über den Sprachassistenten aktivieren. Einige Funktionen wie die Sitzheizung oder die Lautstärke der Musikanlage können aber auch ganz konventionell gesteuert werden. Und während der Ladezeit ist es möglich, auf dem Bildschirm grossformatig einen Film zu schauen oder ein Spiel zu spielen.

Warten auf den Cinquecento

Honda positioniert den kleinen Stromer ganz klar als Stadtauto und für kurze Strecken. Denn die durchschnittliche Wegstrecke in Europa beträgt gemäss Untersuchungen nur rund 40 Kilometer pro Tag. Da sollte die maximale Reichweite von 220 Kilometern problemlos für ein paar Tage reichen. Dementsprechend hat Honda die Grösse der Batterie angepasst und kann so das Gewicht des Fahrzeugs relativ tief halten. Gleiches gilt auch für den Mini Electric und vor allem für den Smart EQ fortwo, auch wenn der zu BMW gehörende Brite über eine etwas grössere Reichweite verfügt.

Eine Qualität teilt das Trio: dass es fahrend und stehend Emotionen auslöst und sich so von der immer grösser werdenden Konkurrenz an Elektroautos abhebt. Und dafür müssen die Kunden auch tiefer in die Tasche greifen. Und Ende Jahr wird das kultige Trio zum Quartett – dann rollt Fiat den Cinquecento lautlos und elektrisch an den Start.