Der Berglöwe soll es richten

Die rigorose CO 2 -Politik trägt bizarre Früchte. Mit den strengen Vorgaben sollen die Autohersteller dazu gebracht werden, umweltfreundlichere Autos zu bauen. Nun werden die Fahrzeuge allerorten elektrifiziert, also mit Batterien vollgepackt – doch bei Kleinwagen ist das schwierig. Der Preisdruck lässt den Einbau teurer Akkus kaum zu, und so verschwinden an sich vernünftige Modelle vom Markt, weil sie mehr als die seit diesem Jahr geltenden 95 Gramm CO 2 pro Kilometer ausstossen. Grosse, stark motorisierte SUV mit hohen Margen sind hingegen ideal für dieses System: Als Plug-in-Hybrid stossen sie im Zulassungsverfahren WLTP wenig CO 2 aus und sind für die Hersteller daher Gold wert. Je mehr von ihnen verkauft werden, desto tiefer sinkt der CO 2 -Schnitt der Marke, desto kleiner wird die allenfalls zu bezahlende Busse.