Zurück aus der Zukunft

Während der erfolgreiche Zoe trotz des grossen Facelifts vor ein paar Monaten schon etwas älter wirkt und die anderen Kleinwagen mehr oder minder gut umgerüstet wurden, probt der Honda E den Zeitsprung: «Dezidiert als Elektroauto entwickelt, soll er schon heute zeigen, wie das Auto von übermorgen zugeschnitten ist», erklärt Projektleiter Takahiro Shinya und meint damit neben dem Antrieb vor allem die Assistenzsysteme und das Ambiente.

Extrem kleiner Wendekreis

Denn egal, wie charmant der wie einem Manga-Comic entsprungene Honda auch aussieht und wie lieblich er aus seinen Kulleraugen funkelt – mit dem Elektroantrieb allein, so viel ist auch den Japanern klar, kann man mittlerweile kaum mehr punkten. Erst recht nicht, wenn man sich selbst auf den Stadtverkehr beschränkt und Motor und Batterie deshalb eher bescheiden auslegt. So hat die E-Maschine im Honda E Advance nur 113 kW, oder nach alter Währung 154 PS. Das Drehmoment liegt bei maximal 315 Nm. Null auf hundert schafft der E in 8,3 Sekunden, und bei 145 km/h zieht die Elektronik den Stecker.

Viel Wert legt Honda auf die Ladetechnik: In 30 Minuten soll der Akku zu 80 Prozent geladen sein. Foto: PD

Damit liegt der Honda E auf dem Papier zwar hinter den Konkurrenten, doch in der Praxis bieten die Japaner spürbar mehr Spass beim Fahren. Denn mit dem Antrieb in der Hinterachse und einer variablen Lenkung mit extrem kleinem Wendekreis von 4,3 Metern (Smart fortwo 6,95 Meter) geht der Viertürer ums Eck wie ein Gokart und ist dem Mini-Fahrgefühl damit näher als das Original. Selten hat der Stadtverkehr so viel Spass gemacht, und in Kreiseln ist man fast versucht, eine Extrarunde zu drehen – die City wird zum Funpark!

Doch Honda hat den E nicht nur auf Spass optimiert, sondern auch aufs Sparen und deshalb Rekuperations-Wippen ans Lenkrad geschraubt. Da, wo man früher die Gänge der Automatik gewechselt hat, regelt man jetzt den Widerstand des Motors und mit ihm den Grad der Energierückgewinnung. Und wer überhaupt nicht mehr mechanisch bremsen möchte, der drückt einfach die One-Pedal-Taste, schaltet so auf maximale Rekuperation und bringt den Wagen tatsächlich mit dem Lupfen des Gasfusses zum Stehen.

Wie beim Antrieb setzt Honda auch beim Akku auf Vernunft: Weil die durchschnittliche Fahrleistung statistisch bei gerade mal 40 Kilometern am Tag liegt und weil jede Batteriezelle Platz, Gewicht und vor allem Geld kostet, hat sich Honda auf 35,5 kWh beschränkt – und kommt damit nur etwas mehr als 200 Kilometer weit. Doch spätestens an der Ladesäule wird aus dem Nachteil ein Vorteil: Für die stärksten Ströme ausgelegt, sind die Akkus des Honda E so im besten Fall schon nach einer halben Stunde wieder zu 80 Prozent voll.