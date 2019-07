Die neue Nummer eins

Laut verschiedenen Medienberichten soll der frühzeitige Abgang Krügers nicht ganz freiwillig erfolgen, sondern vom BMW-Aufsichtsrat gefordert worden sein. Dies wohl auch deshalb, weil der BMW-Aktienkurs in der Amtszeit von Harald Krüger stetig fiel. Im ersten Halbjahr 2019 setzte BMW zwar weltweit die Rekordzahl von über 1,25 Millionen Fahrzeugen ab. Im gleichen Zeitraum aber sanken die Verkaufszahlen der Bayern in wichtigen Märkten wie Europa. Und – trotz dem i3 – bei der Elektromobilität fahren die Münchner der Konkurrenz derzeit hinterher. Deshalb übernimmt nun in vier Wochen der bisherige Produktionschef Oliver Zipse die Führung des Konzerns.

Bei BMW scheint man darum besonders froh über das Timing mit der anderen Nummer eins der Marke: Denn der neue 1er-BMW steht in Europa in den Startlöchern und soll Ende September auf die Strasse rollen. Entsprechend gross sind die Erwartungen an die dritte Generation des Kompaktwagens. «Der 1er bringt uns in Europa die grössten Stückzahlen und ist unser Volumenmodell», erklärt Fahrzeugprojektleiter Holger Stauch. «Deshalb ist er für BMW wirtschaftlich so bedeutend.»

Nur als Fünftürer erhältlich

Seit der Lancierung 2004 verkaufte sich die 1er-Modellreihe weltweit über 2,49 Millionen Mal. BMW-typisch mit Frontmotor und Heckantrieb ausgestattet, litt aber das Raumangebot unter der Antriebsarchitektur, was Mitbewerber wie der Audi A3 oder die Mercedes A-Klasse deutlich besser lösten.

Damit sei beim neuen 1er nun Schluss, verspricht Holger Stauch: «Wir haben uns bei der nur noch als Fünftürer erhältlichen neuen Generation für einen Frontantrieb entschieden, weil das den Kunden im Interieur deutlich mehr Kopf- und Beinfreiheit und grösseren Stauraum bietet. Insgesamt haben wir so den Nutzwert entscheidend verbessert.»

Tatsächlich ist das Raumgefühl im rund 4,3 Meter langen Kompaktwagen viel angenehmer als in den Vorgängermodellen. Insbesondere auf den – dank grösseren Türen – besser zugänglichen Fondsitzen ist die neue Grosszügigkeit fühlbar, und der Kofferraum fasst mit 380 Litern 20 Liter mehr als zuvor.