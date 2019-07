Die goldene Mitte

So funktioniert Mazdas Diesotto-Motor

Als erster Hersteller bringt Mazda den sogenannten Diesotto-Motor auf den Markt, zunächst ab Mitte September im Mazda 3 und ab Mitte Oktober im CX-30. Diese Technologie soll die Vorteile von Diesel- und Otto-Motor vereinen, also der tiefe Verbrauch des einen mit dem Drehverhalten des anderen kombinieren. So funktionierts: Dank einer ungewöhnlich hohen Verdichtung kann der Motor phasenweise mit einem enorm mageren Luft-Benzin-Gemisch betrieben werden; für ausreichende Luftmenge sorgt ein Kompressor. Um ein solch mageres Gemisch gleichmässig verbrennen zu können, ist die Kompressionszündung, also die Selbstentzündung unter Druck wie bei einem Dieselmotor nötig. Ein kommerzieller Einsatz dieses Verfahrens mit Benzin als Treibstoff ist bislang aber nicht möglich, denn es funktioniert nur bei niedrigen Drehzahlen und geringer Motorlast. Um dieses Problem zu beheben, setzt Mazda eine Zündkerze ein: Eine kleine, lokale Verbrennung direkt an der Kerze sorgt für zusätzliche Verdichtung, die genutzt wird, um den Druck und damit die Temperatur im Zylinder auf ein für eine Kompressionszündung erforderliches finales Niveau zu bringen. (ds)