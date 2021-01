Unglück in Mühlehorn GL – Auto samt Anhänger rutscht in den Walensee Glück für den Fahrer: Er hat sich im letzten Moment in Sicherheit bringen können.

Umweltgefährdende Flüssigkeiten sind aus dem gesunkenen Fahrzeug keine ausgetreten. (3. Januar 2020) Foto: Kantonspolizei Glarus

Beim Einwassern eines Bootes rutsche am Sonntag ein Auto mit Anhänger in Mühlehorn in den Walensee. Der Lenker konnte das Fahrzeug rechtzeitig vor dem Untergang verlassen.

Nach Angaben der Kantonspolizei Glarus geschah das Unglück am Sonntag um zirka 8.40 Uhr. Der 68-jährige Fahrzeuglenker fuhr zum Einwassern rückwärts die Laderampe, welche direkt in den See führt, runter. Nachdem er die erforderliche Wassertiefe erreicht hatte, begann die Fahrzeugkombination tiefer in den See zu rutschen.

Die Betätigung der Bremse konnte das Abrutschen nicht verhindern. Umweltgefährdende Flüssigkeiten traten aus dem gesunkenen Fahrzeug keine aus. Für die Bergung der Fahrzeugkombination wurden ein mobiler Kran sowie Taucher eingesetzt. Am Personenwagen entstand erheblicher Schaden.

SDA/fal