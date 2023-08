Auto Mobil Basel – «Vollständig autonomes Fahren wird sich nicht durchsetzen» Anlässlich der zweitgrössten Schweizer Automobilmesse, die an diesem Wochenende stattfindet, haben wir mit einem Kenner der Branche über die neuesten Entwicklungen gesprochen. Dorothea Gängel

Die Auto Mobil Basel 2023 findet erneut in der St.-Jakobs-Halle statt. Foto: PD

Der Krieg in der Ukraine und die Corona-Pandemie haben in der Automobilbranche ihre Spuren hinterlassen. Umso mehr richten sich die Blicke der regionalen Händler auf die diesjährige Auto Mobil Basel, die für deren Verkaufskalender wichtig ist. Hier werden nicht nur gute Umsätze erzielt, die Messe ist auch ein Wegweiser für die aktuellen Trends der Branche. Mitorganisator Christoph Keigel hat zu unseren Fragen um die Themen Elektromobilität und Digitalisierung Stellung genommen.

Die Euphorie im Hinblick auf E-Autos in der Schweiz ist verflogen, das Wachstum der Verkäufe ist abgeflacht. Wo liegen die Gründe dafür?

Zu dieser Entwicklung würden, gemäss Keigel, mehrere Gründe beitragen. Zum einen hätten die Early Adaptors, also die Menschen, die technische Errungenschaften als erste nutzen, ihre E-Autos gekauft und so sei dieses Segment gesättigt. Der zweite Grund ist der Preis. «Die E-Autos sind in den Anschaffungskosten immer noch teurer als Verbrenner», sagt Keigel. «Die zurzeit spürbare wirtschaftliche Unsicherheit führt dazu, dass sich der Kunde eher für das preisgünstigere Auto mit Verbrennungsmotor entscheidet.» Nicht kaufentscheidend sei, dass ein E-Auto im Betrieb und Unterhalt wegen der hohen Spritkosten über die Zeit günstiger ist. Dazu komme der derzeit noch ungenügende Ausbau der Ladeinfrastruktur.

Werden E-Autos eines Tages die Autos mit Verbrennungsmotoren ganz verdrängen?

«Für Fahrzeuge, die im Dauereinsatz sind, wie zum Beispiel Transport- oder Baustellenfahrzeuge, wird es Ausnahmen brauchen, da die Leistungsfähigkeit der Batterien keinen Dauerbetrieb sicherstellen kann», sagt Keigel. Hier dürften mittelfristig Antriebe auf Wasserstoffbasis und Verbrennungsmotoren mit synthetischen Treibstoffen eine wesentliche Rolle spielen. Für den Personenbereich würden sich die auf Wasserstoff basierenden Antriebe hingegen nicht durchsetzen, da der Aufbau eines flächendeckenden Netzes mit Wasserstofftankstellen viel zu teuer wäre.

Die IWB setzen auf einen schnellen Ausbau der E-Zapfsäulen. Geht es in Basel schnell genug?



Die politischen Grundlagen seien zwar gelegt, das genügt gemäss Keigel aber nicht. «Die Politik müsste aus meiner Sicht Investoren von gewerblichen und Wohnneubauprojekten verpflichten, eine gewisse Anzahl von Ladestellen im Projekt zu realisieren, um die Flächendeckung zu erreichen», sagt er. «Heute schreibt der Staat bei Neubauten vor, wie viele Velostellplätze zu schaffen sind. Genau so müsste er auch vorschreiben, wie viele Ladestellen zu schaffen sind.» Die Erfahrung zeige, dass E-Autos vor allem über Nacht geladen würden.



Auto Mobil Basel 2023 An der diesjährigen Ausgabe der dreitägigen Messe werden über 270 Neuwagenmodelle von 37 Marken präsentiert. Es gibt dabei 20 Schweizer Premieren, vom elektrischen Abarth 500 E bis zum VW ID3 PA, zu entdecken. Zu sämtlichen neuen Formen der Mobilität und der Antriebstechnologien, vom vollelektrischen Fahrzeug über das Fahrzeug mit Hybridantrieb bis hin zum klassischen Verbrenner, vom klassischen Kaufmodell über das Leasing bis hin zum Auto-im-Abo kann sich der Besucher in einem Rundgang von etwa eineinhalb Stunden einen kompletten Überblick darüber verschaffen, was derzeit die Welt des Automobils bewegt. Zusätzlich zur Präsentation der Fahrzeuge in den Ausstellungshallen bietet sich im Aussenbereich der St.-Jakobs-Hallen die Möglichkeit, alle Modelle gleich auch zur Probe zu fahren. Abgerundet wird die Expo, die nach der Auto Zürich die zweitgrösste Automesse der Schweiz ist, durch diverse Aussteller von Dienstleistungen und Zubehör rund um das Automobil und die Elektromobilität. Auto Mobil Basel, St.-Jakobs-Halle, 1. bis 3. September 2023, Fr 12 bis 20 Uhr, Sa 10 bis 17 Uhr, So 10 bis 16 Uhr, Eintritt gratis, www.automobilbasel.ch

Die Kantonspolizei Basel-Stadt und die Polizei Baselland informieren an der Auto Mobil Basel zum Thema «Ablenkung im Strassenverkehr». Inwieweit kann die Automobilbranche durch Digitalisierung zu mehr Sicherheit beitragen?

«In ein modernes Auto sind heute über 30 verschiedene Sicherheitssysteme und Fahrhilfen, sogenannte Advanced Driver-Assistance Systems, integriert», sagt Keigel. Die Mehrheit dieser Systeme wie Abstandssensoren, Geschwindigkeitsregler, Spurhalteassistenten oder Müdigkeitswarner seien direkt sicherheitsrelevant und führten zu deutlich weniger Unfällen. Nach Keigels Einschätzung wird es allerdings noch rund zehn Jahre dauern, bis der Grossteil aller Autos, die auf unseren Strassen unterwegs sind, mit solchen Systemen ausgerüstet sind.

Wann wird autonomes Fahren für die breite Masse möglich sein?

«Vollständig autonomes Fahren wird sich nicht durchsetzen», da ist sich Keigel sicher. Zu gross seien die rechtlichen und versicherungstechnischen Hürden. «Wir werden aber im Zeitraum von fünf bis zehn Jahren Fahrzeuge haben, die im sogenannten Autonomiemodus Level 3 (von 5) unterwegs sein können», vermutet er. Mit solchen Fahrzeugen wäre es möglich, längere Autobahnstrecken ohne aktives Eingreifen des Fahrers zurückzulegen. Der Stadt- und Nahverkehr mit der Komplexität des Nebeneinanders der verschiedenen Verkehrsteilnehmer wie Fussgänger, Fahrräder, Motorräder und Autos werde allerdings nicht voll zu autonomisieren sein.



Fehler gefunden?Jetzt melden.