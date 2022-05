Messekalender weiter ausgedünnt – Auto Mobil Basel parkt neu in der St.-Jakobs-Halle Das regionale Autogewerbe will nach drei Jahren wieder richtig Gas geben. Nach der Pandemie muss sie Umsatz aufholen. Damit verbunden ist auch ein Abschied aus der Rundhofhalle der Messe Basel. Kurt Tschan

Der Wegzug der Auto Mobil Basel dünnt den Messekalender der MCH Group in Basel weiter aus. Foto: Nicole Pont

2019 trafen sich noch über 20’000 Besucher in der Rundhofhalle der Messe Basel zum jährlichen Stelldichein der Basler Autobranche. Die Auto Mobil Basel, die die Auto Basel ablöste, sollte aber auch die letzte sein, die beim Messeplatz stattfand. Nach dreijähriger Absenz als Folge der Corona-Pandemie, findet die Auto Mobil Basel Anfang September in der St.-Jakobs-Halle in Münchenstein statt. Dies bestätigt Mitorganisator Christoph Keigel dieser Zeitung. «Das gibt eine tolle Sache dort», verspricht er.