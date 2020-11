Unfall am Bieler Bahnhofplatz – Auto kracht in Restaurant – mehrere Verletzte In der Bieler Innenstadt ist am Dienstagvormittag ein Auto mit Fussgängern kollidiert und in eine Pizzeria gefahren. Es gab mehrere Verletzte. UPDATE FOLGT

Das Auto fuhr anscheinend mit hoher Geschwindigkeit in die Pizzeria Seeland. Foto: Leserreporter

Der Unfall ereignete sich am Dienstagvormittag um ca. 9.45 Uhr in der Bieler Innenstadt. Wie die Kantonspolizei Bern auf Anfrage mitteilt, ist ein Auto mit Fussgängern kollidiert. Darauf sei das Auto in das Schaufenster eines Restaurants geprallt. Es gab mehrere Verletzte.

Wie Bilder von Leserreportern zeigen, handelt es sich bei dem Restaurant um die Pizzeria Seeland. Der Bieler Bahnhofplatz wurde gesperrt, mehrere Rettungsfahrzeuge sind im Einsatz.

Der Unfall ereignete sich am Bieler Bahnhofplatz. Foto: Leserreporter

Autolenkerin vermutlich Fahrschülerin

Laut lematin.ch handelt es sich bei der Autolenkerin, die den Unfall verursacht hat, um eine Neuenburger Fahrschülerin. Sie habe Bremse und Gaspedal verwechselt und daraufhin zwei Fussgänger angefahren. Dann sei sie in die Pizzeria gekracht, wo sich ein Kunde knapp vor einer Kollision retten konnte.

Der Bieler Bahnhofplatz wurde umgehend gesperrt. Mehrere Rettungsfahrzeuge sind im Einsatz. Foto: Leserreporter

msc