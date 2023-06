Grosseinsatz in Füllinsdorf – Auto fährt in eine Gruppe Jugendlicher – zwei Personen schwer verletzt In Füllinsdorf ist ein Auto in eine Menschengruppe gefahren. Mehrere Personen wurden verletzt, zwei davon schwer. Die Hintergründe des Vorfalls sind noch nicht klar. Sebastian Schanzer Linus Schauffert UPDATE FOLGT

Das Gebiet Schönthal in Füllinsdorf soll grossräumig umfahren werden. Foto: 20 Minuten/Leser-Reporter

Am Freitagmorgen, kurz nach 08.30, ist es in Füllinsdorf zu einem schweren Unfall gekommen. Ein Personenwagen ist in eine Gruppe von Menschen gefahren. Sechs Personen seien dabei verletzt worden – zwei davon schwer, drei mittelschwer und eine Person leicht, wie der Baselbieter Polizeisprecher Marcel Wyss gegenüber «20 Minuten» berichtet. Sämtliche Verletzte seien mit Rettungswagen und Helikopter ins Spital gebracht worden, so Wyss.

Bei den Verletzten handelt es sich um Personen aus einer Gruppe von jungen Erwachsenen, die sich auf einem Ausflug in Richtung Römermuseum befand. Die Gruppe lief auf dem linken Trottoir der Mühlerainstrasse bergabwärts, als sie dort vom aufwärts fahrenden Auto erfasst wurde.

Das Auto ist von der Strasse abgekommen und erfasste Fussgänger auf dem Trottoir (links). Foto: Linus Schauffert

Die Polizei geht davon aus, dass es sich um einen Unfall handle und keine Absicht dahinter stecke, sagte der Polizei-Sprecher weiter. Zum genauen Hergang müssten jetzt aber Abklärungen gemacht werden. Derzeit würden die beiden Insassen des Fahrzeugs sowie weitere Beteiligte und Zeugen befragt. Das Auto ist kurz vor Mittag abgeschleppt worden.

Gegen Mittag ist das Unfallauto abgeschleppt worden. Foto: Linus Schauffert

Im Einsatz standen unter anderem 7 Rettungswagen, ein Grossraum-Rettungswagen, zwei Rettungshelikopter und drei Notärzte. Die Polizei empfahl nach dem Unfall via Twitter, das Gebiet Schönthal grossräumig zu umfahren. Auch der öffentliche Verkehr sei von Störungen betroffen. Die Mühlerainstrasse dürfte bei der Unfallstelle noch bis in den frühen Nachmittag gesperrt bleiben, sagt Wyss gegenüber der BaZ.

Sebastian Schanzer ist Redaktor im Lokalressort Basel. Seine Geschichten und Reportagen spielen sich in den Baselbieter Gemeinden wie auch in der Stadt ab. Gerne berichtet er zudem über Gerichtsfälle und politische Themen. Mehr Infos Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.