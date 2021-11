Von Corona betroffene Migranten – Auswertung aus Baselland zeigt: Die Herkunft ist nicht ausschlaggebend Der Landrat debattierte über die sozioökonomische Situation der ausländischen Wohnbevölkerung. Thomas Dähler

Migranten und Corona: Thomas Weber erhielt viel Lob für die Analyse. Foto: Pino Covino

Nicht die Herkunft ist die Ursache der höheren Hospitalisierungsraten der ausländischen Wohnbevölkerung. Der Grund, dass sie prozentual etwas häufiger an Corona erkrankte, liegt in sozioökonomischen Ursachen. Namentlich die Wohnverhältnisse und die Arbeit hat sie tendenziell grösseren Risiken ausgesetzt als in der Schweiz Geborene. Das ist das Fazit einer umfangreichen Studie, die aufgrund eines Postulats von Peter Riebli (SVP) erstellt wurde.

Der Landrat hat das Postulat mit 63 zu 20 Stimmen abgeschrieben. Dabei ging es nicht ohne Polemik: Während etwa Markus Graf (SVP) der Linken vorwarf, sie stelle sich zu dieser Problematik stumm, taub und blind, befürchtete Mirjam Würth (SP), die SVP instrumentalisiere das Thema für ihre Kampagnen.