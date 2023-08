Aus, aus, das Spiel ist aus!

England steht im WM-Final, wo es auf Spanien trifft. Die Gastgeberinnen aus Australien sind in diesem Halbfinal schlicht nicht gut genug, um die Europameisterinnen zu bezwingen.

Zur tragischen Figur wird ausgerechnet Sam Kerr. Australiens Star spielt zum ersten Mal an dieser WM von Anfang an. Sie wird in der ersten Halbzeit dreimal heftig gefoult – und hat dann doch ihren grossen Moment, als sie mit einem Traumtor das zwischenzeitliche 1:1 erzielt.

Trotzdem muss sie nach dem Schlusspfiff mit den Tränen kämpfen, weil sie in der 85. Minute die grosse, grosse Chance zum 2:2 vergibt.

Eine Minute später steht es 3:1 für England. Alessia Russo trifft nach einem Konter in der 86. Minute.

Es ist die Entscheidung nach Ella Toones 1:0 in der 36. und Lauren Hemps 2:1 in der 71. Minute.

Die Engländerinnen stehen verdient im Final. Sie sind gegen Australien nicht nur individuell besser, sie haben auch die richtige Taktik, um beim Heimteam gar nie den Glauben an eine Finalteilnahme aufkommen zu lassen.

Australien scheitert daran, dass es nur eine Kerr hat. Mary Fowler bleibt für einmal total blass. Und Ellie Carpenter, die in Australien viele Werbeverträge hat, trägt sogar eine Mitschuld an der Niederlage. Sie verhält sich beim zweiten Tor der Engländerinnen sehr ungeschickt.