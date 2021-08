Einkehren: Hortus beim Bachgraben – Ausspannen irgendwo im Nirgendwo Mitten im Industriegebiet beim Bachgraben findet man sich plötzlich in einer lauschigen Oase wieder – ideal für einen Imbiss nach Feierabend. Vivana Zanetti

Fährt man auf dem Hegenheimermattweg von Basel nach Allschwil, erkennt man das Signet von weitem. Biegt man dann in die Kiesstrasse ein, so findet man das Hortus auf dem Industrieareal Baselink Baufeld A2, das am besten mit dem Velo zu erreichen ist. Foto: Nicole Pont

Unweit des Gartenbads und der Sportanlagen Bachgraben befindet sich das Hortus by Vulcanelli. Eine hippe Bar mit kleinem Speiseangebot. Auf der Karte stehen passend zu den ansprechenden Aperitifs, zum Bier und den Limos hausgemachte Quiches, Pulled-Pork-Burger und Fischknusperli mit Pommes. An urchigen Holztischen im Schatten der Platanen und eines Sonnensegels oder in gemütlichen Lounges mit Ausblick über das Baufeld A2 lässt es sich hier nach einem langen Tag wunderbar ausspannen. Wenn man Glück hat, legt gerade ein DJ echtes Vinyl auf. An anderen Tagen gibt es Livemusik, so wie beispielsweise am 25. und am 27. August. An diesen beiden Tagen tritt das Jazztrio K.T. Geier auf, daneben wird grilliert und Bier aus den Hopfen vor Ort ausgeschenkt.