Kolumne von Christoph Eymann – Aussergewöhnliche Persönlichkeiten in der Politik In der Politik durfte ich mit vielen Amtsträgerinnen und Amtsträgern zusammenarbeiten, einige haben mich besonders beeindruckt. Drei von ihnen möchte ich erwähnen. Christoph Eymann

Regierungsrat Peter Schmid – hier bei einem Besuch des Gymnasiums Laufen – war die Partnerschaft mit dem Stadtkanton sehr wichtig. Foto: Dominik Plüss

Bei meinem Einstieg in den damaligen «Weitern Bürgerrat» bin ich Bürgerrätin Marie-Agnes Massini begegnet, sie war Präsidentin der Kommission für das Bürgerspital. Zuvor war sie LDP-Grossrätin und auch Grossratspräsidentin. Wenn von «natürlicher Autorität» gesprochen wird, denke ich an diese im alten baslerischen Sinn liberale Politikerin. Ihre Erfahrung als Ärztin im Spital und in der Privatpraxis, ihre Leistungen als Forscherin, vor allem aber ihre freundliche und bestimmte Art, ihre Toleranz und ihr feiner Humor erforderten Respekt. Sie brauchte weder Titel noch andere Insignien der Macht (die unser politisches System ohnehin kaum kennt), um sich durchzusetzen. Neben ihrer hervorragenden politischen Arbeit fiel sie auch durch ihren Lebensstil auf, beim geselligen Zusammensein rauchte sie ab und zu eine Pfeife; in früheren Zeiten soll sie in ihrem Simca-Cabriolet unterwegs gewesen sein. Von ihr habe ich unter anderem gelernt, dass liberal nicht libertär ist, dass jedes andere gewählte Mitglied einer politischen Behörde mit dem gleichen Recht wie man selber mitwirkt und dass der eigene Amtsantritt nicht die «Stunde null» der Politik ist.