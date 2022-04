Recherche zum Fall Wallisellen – Aussenseiter, Entführer, Todesschütze Wer war der Mann, der den Schweizer Impfchef in seine Gewalt brachte? Ein Aufsteiger, der mit BMWs protzte. Eine Spurensuche am Bodensee. David Sarasin Lisa Aeschlimann , René Laglstorfer

Er war besessen davon, es bis ganz nach oben zu schaffen: B. V. inserierte in der App seiner Firma. Foto: PD

Vier Tage ist es her, seit der 38-jährige B. V. den Schweizer Impfchef Christoph Berger entführt und mit einer Schusswaffe bedroht hat, als er im deutschen Städtchen Überlingen am Bodensee gesehen wird. Ein ehemaliger Schulkollege trifft ihn vor dem Einkaufszentrum Bommer, V. sitzt im Auto, man grüsst sich. V. macht einen entspannten Eindruck, wird der Kollege später sagen – wie jemand, der in den Ferien sei.