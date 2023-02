So hilft die Region Basel der Ukraine – Ausrangierte Fenster und Geld für Nahrungsmittel In der kriegserschütterten Ukraine fehlt es derzeit an allem. Die Spenden sind dennoch abgeflaut. In den beiden Basel laufen aber noch immer Hilfsprojekte. Isabelle Thommen

Organisiert Fenster-Lieferungen in die Ukraine: Die Basler Architektin Barbara Buser. Foto: Pino Covino

Am Freitag jährt sich der Beginn des Ukraine-Kriegs. In den ersten Wochen und Monaten nach Kriegsanfang war die Solidarität in der Region Basel riesig: Aus Frenkendorf starteten Lastwagenkonvois mit Tonnen an Hilfsgütern Richtung ukrainische Grenze, zahlreiche Menschen boten Geflüchteten in ihren Wohnungen und Häusern Unterkunft, und zahlreiche Spendengelder flossen Richtung Ukraine.

Ein Jahr nach Kriegsbeginn sei die Spendenwelle abgeflaut, sagt Margarita Antoni vom Verein Ukrainer in Basel. «Aber es kommen immer noch Spenden rein. Unter anderem dank steten Aktionen des Theaters Basel, bei denen zu Spenden aufgerufen wird.»

Die Hilfe wird weiter dringend benötigt. «Da Menschen essen müssen und vom Wiederaufbau noch keine Rede sein kann, braucht es weiterhin Unterstützung», sagt Antoni. Benötigt wird vor allem Geld für Lebensmittel. Was immer beim Verein an Spenden reinkommt, geht direkt an kleine lokale Organisationen in der Ukraine, welche in zerstörten Gebieten die dort verbleibende Bevölkerung mit Lebensmitteln versorgen.

Eine Auswahl verschiedener Hilfsangebote aus der Region Basel finden Sie hier:

Backwaren für Spenden

Das Team «Delicious» backt Kuchen und verkauft diese in Basel gegen Spenden. Wer ein Stück Gebäck kauft, kann so viel spenden, wie er oder sie möchte. Das Geld geht direkt in die Ukraine zur Unterstützung der zerstörten Gebiete und – wo möglich – in die Kriegsgebiete. Samstags steht das Team am Neuweilerplatz und sonntags am Messeplatz.

Das Team «Delicious» bietet Backwaren für Spenden. Foto: zvg

Unterstützung durch Gastfamilien

«Es gibt noch immer viele Gastfamilien, welche Ukrainer bei sich haben und sie unterstützen», so Antoni. «Oft haben sich aus den Gastfamilien soziale Beziehungen ergeben, die halten – selbst wenn die Ukrainer in eine separate Wohnung umziehen konnten.» Im Kanton Basel-Stadt werden geflüchtete Ukrainerinnen und Ukrainer etwa durch das Kompetenzzentrum GGG Benevol vermittelt. Hier leben zwölf Prozent aller geflüchteten Ukrainerinnen und Ukrainer in Gastfamilien. Im Baselbiet sind es sogar 34 Prozent.

Die Sozialhilfe des Kantons Basel-Stadt sucht weiter nach Liegenschaften und Hotels, die Platz für geflüchtete Menschen bieten. Im Stadtkanton werden in den kommenden Monaten wegen des nationalen Verteilschlüssels allerdings wenige weitere Flüchtlinge erwartet. Im Baselbiet sieht das anders aus: Insgesamt 1500 bis 2000 weitere Asylsuchende werden bis Ende 2023 erwartet. Wer helfen möchte, wendet sich am besten direkt an seine oder ihre jeweilige Einwohnergemeinde.

Fenster für die Ukraine

Der Verein Re-Win liefert Fenster in die Ukraine. Initiiert wurde das Projekt von der Basler Architektin Barbara Buser und ihrer Tochter Anna. «Ich habe viele Fotos von ukrainischen Häusern gesehen, die noch ganz sind, aber keine Fenster mehr haben», sagt sie im Gespräch mit dieser Zeitung. «Da ich seit 30 Jahren in der Wiederverwendung arbeite, weiss ich, wie viele Fenster hier in der Schweiz weggeworfen werden.»

190 Fenster wurden am Montag vom Verein Re-Win in die Ukraine geliefert. Foto: zvg

Der Verein sammelt beispielsweise Fenster, die bei Renovierungen ausgebaut werden. Oder Fenster, die in der falschen Grösse produziert wurden. «Wir schickten gerade am Montag 190 nigelnagelneue Fenster in die Ukraine», sagt Buser. Die Grösse spiele dort keine Rolle. «Man macht dort dann das Loch in der Wand einfach kleiner oder grösser, damit die Fenster passen», erklärt sie.

Rund 1000 Fenster hat der Verein Re-Win bisher in die Ukraine geschickt. Diese werden dringend gebraucht: Bei einem Bombenabwurf werden im Umfeld von drei Kilometern alle Fenster zerstört. An Fenstern aus der Schweiz mangelt es nicht. «Wir wurden von Fenstern überschwemmt», sagt Buser. Sie werden in Pratteln, Regensdorf und Konolfingen in Zwischenlagern aufbewahrt. Doch der Verein – der die Aktion hauptsächlich mit Freiwilligenarbeit stemmt – benötigt Spenden, um den Transport der Fenster zu finanzieren.

Weitere Informationen und Spenden Infos einblenden Re-Win ist eine gemeinnützige Organisation. Mit Spenden werden gebrauchte Fenster zu tiefen Kosten in der Schweiz abgebaut und in die Ukraine geliefert. Mehr Informationen und die Möglichkeiten, eine Spende abzugeben, finden Sie unter re-win.ch/spende. (ith)

Sind die Fenster in der Ukraine angekommen, werden sie von einer weiteren Freiwilligenorganisation vor Ort wiederverwendet. «Es ist unglaublich, wie die Leute mitmachen und helfen», sagt Buser. Dennoch sucht der Verein Re-Win weiter Freiwillige. «Das Reservoir an Fenstern ist unerschöpflich, aber wir schaffen es derzeit nicht, alle zu schicken», sagt Buser.

Persönliche Unterstützung

In der Region gibt es Tandemprojekte, etwa vom Roten Kreuz, wo Menschen aus der Region Ukrainern und Ukrainerinnen im Alltag helfen. Der Verein vermittelt Freiwillige zur Hilfe, wenn es sie braucht. Die Koordinationsstelle Freiwillige für Flüchtlinge (Kofff) Basel vermittelt und koordiniert ebenfalls Kontaktpersonen an geflüchtete Personen im Kanton Basel-Stadt. Im Kanton Basel-Landschaft gibt es derweil beispielsweise ein wöchentliches Walk-in-Angebot mit ukrainischer Übersetzung des Ausländerdienstes Baselland (ALD).

Weitere Spendenadressen

Wer für die Opfer des Krieges Geld spenden möchte, kann dies entweder über den Ukrainischen Verein Schweiz, Ortsgruppe Basel, tun. Die Spenden werden für die Beschaffung von Lebensmitteln für die Bevölkerung verwendet. Auch die Hilfsorganisationen Caritas, Heks, Helvetas, Save the Children, Unicef sowie das Rote Kreuz und die Glückskette sammeln weiter Spenden, um der ukrainischen Bevölkerung zu helfen.

