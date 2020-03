Wem die Corona-Krise nutzt

Italiens Premier Conte gewinnt an Statur

In Italien ist derzeit ohnehin alles anders, so auch in der Politik. Die Wetten auf einen bis vor Kurzem noch fast unabwendbar gewähnten Regierungssturz sind aufgeschoben. Die Beliebtheit von Premier Giuseppe Conte, dem Chef einer oft zerstrittenen Koalition aus Sozialdemokraten und Cinque Stelle, wächst massiv. Da nun viele Länder dem Beispiel der Italiener folgen und mit drastischen Massnahmen das öffentliche Leben einschränken, gewinnt seine Rolle auch international an Statur – als Vorreiter: «Das schwarze Entchen hat keine Angst mehr», adelt La Repubblica den Regierungschef. Conte schwebe regelrecht, er sei eins mit dem Volk.

Das kann sich natürlich schnell ändern, wenn der harte Kurs nicht bald greifbare Ergebnisse bringt und die Wirtschaft zusammenbricht. Doch in der Zwischenzeit sinkt die Gunst des Rechtspopulisten Matteo Salvini, der versucht hatte, mit polemischen Einwürfen die nationale Einheit zu stören. Bereits vertagt ist die Volksbefragung über eine Verkleinerung des Parlaments, und da es sich um eine Verfassungsänderung mit Fristvorschriften handelt, rücken Neuwahlen auch aus Formgründen in weite Ferne Oliver Meiler

Spanien stellt private Krankenhäuser unter staatliches Kuratel

In Spanien greift der Staat nun stark in die Privatwirtschaft ein. Der zusammengesparte öffentliche Gesundheitssektor ächzt, was die hohen Todeszahlen erklären könnte. Das Land meldete am Dienstagmittag fast 12'000 Infizierte und fast 500 Tote, die Zahlen steigen rasend. Daher hat Madrid eine Massnahme verhängt, die in der Regierungspolitik lange als indiskutabel galt: Die privaten Krankenhäuser werden unter staatliches Kuratel gestellt. Die Gesundheitsbehörden der Regionen können über die Ressourcen von Privatkliniken verfügen, Klinikbetreiber sind verpflichtet, dem Staat mitzuteilen, was sie an Ausrüstung haben.

Diese Massnahme gehört zu dem Katalog, den die links-linke Regierung unter dem Sozialisten Pedro Sánchez beschlossen hat. Sie reicht nah an das heran, was Sánchez' Koalitionspartner, die linksalternative Partei Podemos, schon früher gefordert hatte: eine Art Re-Verstaatlichung des Gesundheitssystems, das in Folge der Euro-Krise immer stärker privatisiert worden war. Mehr als ein Drittel der spanischen Krankenhausbetten stehen in Privatkliniken. Am Dienstag wurden die ersten 30 Corona-Patienten aus dem öffentlichen Sektor in solche verlegt. Sebastian Schoepp