In letzter Minute den Krieg gestoppt

Vier Stunden später war alles anders. Um 23 Uhr am Donnerstag berichtete die New York Times nicht nur über die Pläne für den Vergeltungsschlag. Sondern auch, dass Trump abrupt seine Meinung geändert und den Angriff abgesagt habe. Er habe sich «zehn Minuten» vor Beginn des Angriffs umentschieden, bestätigte Trump am Freitag auf Twitter. Ein General habe ihm gesagt, dass bei den Luftschlägen 150 Iraner sterben würden. Das sei «keine verhältnismässige» Antwort auf den Abschuss einer unbemannten Drohne.

Was hat es mit dem Fehler auf sich?

Ein Krieg zwischen den USA und Iran ist damit vorerst vermieden worden. Doch die Krise zwischen den Ländern schwelt weiter. Und auch diese neue Eskalationsrunde hat die Lage eher verwirrender gemacht als klarer. Wie Trumps Strategie gegenüber Iran aussieht, welche Ziele er verfolgt und welche Mittel er dafür einsetzen will, ist nach wie vor ein Rätsel.

Zu dieser Verwirrung hat Trump selbst am meisten beigetragen. Schon seine erste verbale Reaktion auf den Abschuss der US-Drohne durch Irans Militär war mehrdeutig. «Iran hat einen sehr grossen Fehler gemacht», twitterte er am Donnerstagmittag. Das klang wie eine Drohung: Der US-Präsident wollte anscheinend ausdrücken, dass das Regime in Teheran sich mit seiner Provokation verrechnet habe und dafür einen Preis bezahlen werde.

Etwas später äusserte sich Trump dann bei einem Pressetermin. Und nun klang es, als meinte er den Begriff «Fehler» wörtlich. Er könne sich nicht vorstellen, dass Teheran die US-Drohne absichtlich abgeschossen habe, sagte Trump. Da sei wohl irgendeinem dummen Menschen ein Missgeschick passiert. Diese Zurückhaltung wurde in Washington als Zeichen gewertet, dass Trump Teheran Raum geben wollte, um die Lage zu deeskalieren. Der US-Präsident übersah dabei freilich, was der Kommandeur der iranischen Revolutionsgarde, Hussein Salami, zuvor mitgeteilt hatte: Dass der Abschuss der Drohne, die im iranischen Luftraum geflogen sei, mitnichten ein Missgeschick, sondern eine Botschaft an Washington gewesen sei.

Die Falken waren für Vergeltung

Salami erklärte auch deren Inhalt: Iran sei zum Krieg bereit. Danach noch von einem versehentlichen Abschuss der Drohne auszugehen, war verwegen. Ob Trump die iranische Erklärung nicht mitbekommen, nicht verstanden oder zu ignorieren beschlossen hatte, blieb unklar.