Ex-Premier Blair wirft Corbyn Versagen auf allen Ebenen vor

Die Labour-Partei hatte bei der Parlamentswahl am vergangenen Donnerstag ihr schlechtestes Ergebnis seit 1935 eingefahren und viele ihrer jahrzehntelangen Hochburgen an die Tories verloren. Parteichef Corbyn kündigte daraufhin an, sich im kommenden Jahr von der Parteispitze zurückzuziehen. Damit steht nun eine Neuorientierung der Oppositionspartei an, die unter Corbyn stark nach links gerückt war.

Blair, der von 1997 bis 2007 Premierminister war und der Labour-Partei einen marktorientierten Mitte-Kurs verordnet hatte, sagte, bei dieser Wahl sei es nur um den Brexit gegangen. Die Labour-Partei sei daran gescheitert, dass sie in dieser wichtigen Frage keine «klare Position» vertreten habe. «Die fehlende Führung bei der grössten Frage für das Land hat alle anderen Zweifel an Jeremy Corbyn verstärkt.»

«Tiefe Feindseligkeit»

Corbyn wollte den für den 31. Januar geplanten EU-Austritt noch einmal verschieben, um ein neues Austrittsabkommen mit Brüssel auszuhandeln, das Grossbritannien deutlich enger an die EU anbinden sollte. Anschliessend sollte die Bevölkerung in einem Referendum zwischen diesem Deal und einem Verbleib in der EU entscheiden. Bei diesem Referendum wollte Corbyn «neutral» bleiben.

Blair warf Corbyn auch in anderen Politik-Bereichen Versagen vor. Die Wähler hätten den Eindruck gehabt, dass Corbyn alles, «wofür Grossbritannien und westliche Länder stehen», grundsätzlich ablehne. Für seinen «verrückten revolutionären Sozialismus» habe er eine «ganz linke Wirtschaftspolitik mit einer tiefen Feindseligkeit gegenüber westlicher Aussenpolitik gemischt». Eine solche Politik habe traditionelle Labour-Wähler noch «nie angesprochen», sagte Blair.