Es ist zu viel Geld im Spiel

Es fehlen Beweise, also lässt man die Anklage fallen. Das ist der Fall im Verfahren gegen den Fussballer Neymar, dem ein brasilianisches Model vorwirft, er habe sie vergewaltigt. Die Anschuldigungen seien eingehend geprüft worden, gab die leitende Ermittlerin gestern bekannt, aber man habe sich entschieden, keine Klageempfehlung dazu abzugeben. So auch im Fall Cristiano Ronaldo. Im September 2018 erhob Model Kathryn Mayorga in Nevada Zivilklage gegen ihn. Er soll sie 2009 in einem Hotelzimmer in Las Vegas vergewaltigt und ihr danach Schweigegeld gezahlt haben. Nun entschied die Staatsanwaltschaft, dass die Vorwürfe nicht zweifelsfrei bewiesen werden könnten.