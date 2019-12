Das Schwierigste kommt nach dem Brexit

Wegen Johnsons harten Auftretens wachsen jedoch in Deutschland, aber auch in Frankreich und bei der Kommission die Zweifel, ob eine detaillierte Vereinbarung mit London über derartige Standards und Bedingungen möglich ist. Darum wird eine neue Rechtsidee geprüft, die eine enge Anbindung an den Binnenmarkt erlauben würde. Sie wäre aber mit enormer Bürokratie etwa für die britische Industrie verbunden. Es geht um das sogenannte Äquivalenzprinzip. Die EU kann verkünden, dass die Vorschriften eines Nicht-EU-Staates gleichwertig zu Brüsseler Regeln sind. Dann gewährt die EU der Branche dieses Landes freien Zugang zum Binnenmarkt.

Das Prinzip wird auch bei der Umsetzung von EU-Recht in den Mitgliedsstaaten angewandt. Es sieht vor, dass die Staaten EU-Recht nicht schlechterstellen dürfen als nationales Recht. Dafür müssen sie die Beweisführung antreten. Auf Grossbritannien angewandt hiesse es, die britische Seite wäre verantwortlich für die getreue Umsetzung von Normen und Standards der EU und müsste das auch belegen.