Burger braten als Qualifikation für den US-Botschafterposten

Donald Trump hat bekanntlich seine Tochter Ivanka und seinen Schwiegersohn Jared Kushner zu engen politischen Beratern gemacht, Kushner ist zudem Sondergesandter für den Nahen Osten. Bolsonaro nominierte seinen drittgeborenen Sohn Eduardo nun für das Amt des brasilianischen Botschafters in den USA.

Die Bolsonaros betreiben schon seit Längerem Politik als Familiengeschäft. Aus erster Ehe hat Jair Bolsonaro drei Söhne; Flavio, 38, ist seit der letzten Wahl Abgeordneter im Senat, der zweitälteste Carlos, 36, sitzt seit 18 Jahren im Stadtrat von Rio de Janeiro. Eduardo ist der jüngste Sohn aus erster Ehe, weshalb er auch «Bolsonarinho» genannt wird. Er ist Abgeordneter im Repräsentantenhaus und wurde gerade 35, womit er das in Brasilien erforderliche Mindestalter für einen Botschafterposten erreicht hat. Also schritt der Papa gleich mal zur Tat.

«Null drei» nimmt Stellung

In Brasilien hat das einen Aufschrei ausgelöst, und zwar nicht nur bei der Opposition, sondern auch bei einigen von Bolsonaros Wählern. Denn das Geisseln von Vetternwirtschaft, Korruption und Postengeschacher war ein wesentlicher Bestandteil seines Wahlkampfs, bei dem – natürlich – auch die Söhne eifrig mitarbeiteten. Jair Bolsonaro nennt seine Kinder der Einfachheit halber absteigend nach Alter «Null Eins», «Null Zwei» und «Null Drei».

Kritik gibt es nun auch, weil sich viele fragen, ob «Null Drei» wirklich geeignet ist für den besonders wichtigen Botschafterposten in Washington. Eduardo Bolsonaro hat dazu schon selbst Stellung genommen. Vor Journalisten verwies er darauf, dass er der Kommission für Auswärtige Angelegenheiten im Repräsentantenhaus vorsteht. «Ich bin auch schon viel rumgekommen, war zum Austausch in den USA, ich habe dort Burger gebraten und mein Englisch verbessert», sagte er.

Mit dem Englisch ist es aber so eine Sache, wie zum Beispiel ein Interview zeigt, das «Bolsonarinho» nach der Wahl seines Vaters ins Präsidentenamt dem US-Sender Fox News gab. Manchmal versteht man zwar, was er sagen will, manchmal nicht.

Wenn der Vater nach dem Psychiater ruft

Vater und Sohn haben aber in den vergangenen Tagen klar gemacht, dass sie sich um die Kritik nicht scheren. Bei einem Botschafter komme es vor allem darauf an, dass er gut vernetzt sei, sagte Jair Bolsonaro – und das ist der Sohn in der Tat. Wobei «gut» natürlich eine Frage des Blickwinkels ist. Eduardo ist der Lateinamerika-Chef von «The Movement», der ultrarechten Bewegung, die der ehemalige Trump-Berater Steve Bannon gegründet hat.