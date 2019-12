Wie Chinas Schüler die Schweizer überholen

Nachdem sich die erste Enttäuschung über die nachlassenden Pisa-Testergebnisse der Schweizer Schüler und Schülerinnen ­gelegt hat, lohnt sich ein Blick ins Ausland: Wer hat die Schweiz überrundet, und was steckt jeweils hinter diesen guten Resultaten? Dieser Frage gehen die Korrespondenten dieser Zeitung an den Beispielen von China, Estland und Japan nach. Und was war da los in Spanien – warum führt die OECD in ihrem offiziellen Ranking das Land nur ausser Konkurrenz auf? Ein Blick hinter die Kulissen.