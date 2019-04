Wer enteignet hier wen?

Dabei heisst es in Artikel 14 sinngemäss: Eigentum verpflichtet; eine Enteignung zum Wohle der Allgemeinheit ist zulässig, gegen Entschädigung. Artikel 15: Grund und Boden, Naturschätze und Produktionsmittel können zum Zwecke der Vergesellschaftung durch ein Gesetz, das Art und Ausmass der Entschädigung regelt, in Gemeineigentum überführt werden.

Enteignung des Gemeinschaftslebens

Die Berliner planen derzeit ein Volksbegehren zur Enteignung grosser Wohnungsunternehmen. Und das nicht etwa, weil die Deutschen den Kommunismus wollen, sondern weil sie zum Handeln gezwungen werden. Immobilienkonzerne und internationale Rendite-Haie treiben die Mieter und kleinen Eigentümer in die Enge. Laut «Süddeutscher Zeitung» sind in den letzten zehn Jahren die Mietpreise in Berlin um 78 Prozent gestiegen und in München um 61 Prozent. Der Wert meiner winzigen Eigentumswohnung im badischen Freiburg hat sich fast verdoppelt. Gut für mich, könnte man sagen. Aber in meiner Nachbarschaft wechseln die Mieter schneller, als man sie begrüssen kann. Sehr schlecht für gute Nachbarschaft. Quasi eine stille Enteignung des Gemeinschaftslebens.

Obwohl Anhängerin der (sozialen) Marktwirtschaft, muss ich feststellen: Der Markt hat mich leider in vieler Hinsicht enteignet. Mein iPhone, wenige Jahre alt, kann ich wegwerfen: Neue Apps wie Gmail lassen sich nicht draufladen. Der Keller ist voller Endgeräte und Kabelsalat, teuer bezahlt, nutzlos geworden. Frech enteignet werden meine Daten durch Datenhändler.

Bankenrettung und Steuerbetrug

Enteignet ist mein Anteil am staatlichen «Tafelsilber» durch Privatisierung des öffentlichen Eigentums. Schleichende Enteignung durch Null- und Negativzinsen, durch Bankenrettung und Steuerbetrug, und wenn, was absehbar ist, eine Inflation kommt, dann gnade uns Gott. Schon sind sie dabei, mein, dein, unser Bargeld abzuschaffen.

Die «NZZ am Sonntag» meldete: «Ausländische Investoren besitzen 60 Prozent an Schweizer Konzernen.» Einen staatlichen Hoheitsakt brauchte es für diese Form von Enteignung nicht. Adieu, liebe einheimische Grossfirmen, Goodbye, Aktionärsdemokratie. Die Zukunft heisst: Kampf zwischen westlichem Monopolkapitalismus und chinesischem Staatskapitalismus. Wer enteignet dann wen?