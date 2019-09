Wenn Protest zur Säkular-Religion wird

In New York laden die Vereinten Nationen zum Klimagipfel, und Greta Thunberg, die Prophetin wider Willen aus Schweden, wird den Mächtigen zurufen: Bekehrt euch! Viele Jahre haben Warnungen vor der Erderwärmung folgenloses Kopfnicken bewirkt. Jetzt ist die Erweckungsbewegung da, ausgelöst von einem Mädchen mit strengen Zöpfen, das freitags nicht mehr zur Schule ging.

Der Protest hat eigene Rituale entwickelt, bei Kleidung und Fastenspeise

Eine säkulare Klimareligion sei da entstanden, sagen vor allem jene, denen das alles zu weit geht, die gar behaupten, es gäbe kein Problem mit dem Klima – und wer in der Welt nasse Füsse bekomme, solle halt die Beine hochziehen. Das ist infam, weil es die Erkenntnis der Wissenschaftler, dass die Erderwärmung menschengemacht und menschheitsgefährdend ist, in den Bereich des Irrationalen verlagert: Kann man glauben oder nicht, was die Klimapfaffen predigen. Es gibt aber trotzdem eine säkularreligiöse Dimension der Klimaproteste, die man diskutieren kann.

Dieser Protest nährt sich ja nicht nur aus der Rationalität, sondern auch aus apokalyptischer Angstlust, die aus jedem heissen Sommertag den Weltuntergang herausliest, in jeder herrenlosen Plastiktüte ein Menetekel sieht und in jeder Grillparty den Feueratem des Gottseibeiuns zu spüren glaubt. Sie hat ihre eigenen Rituale und Bussübungen entwickelt, mit Kleidung, kratziger als das Kamelhaar, mit dem einst Johannes sich in der Wüste bedeckte, mit strengerer Fastenspeise als die Heuschrecken, die er ass. Der Klimastreik lebt auch von der Erlösungshoffnung, die Summe der Bekenntnisse möge zur CO 2 -Reduktion führen und zur neuen Harmonie zwischen Mensch und Natur.

Das ist verständlich. In den Klimaprotesten lebt die Sehnsucht nach der Auflösung jener Lebenswidersprüche, in denen jeder steckt, der nicht entweder als Eremit sein Gemüse selber zieht oder einen «Fuck you, Greta»-Aufkleber aufs dicke Auto klebt und das Gaspedal durchtritt. Für alle anderen beginnen die Ambivalenzen beim Aufstehen.

Eine fröhliche Gemeinde der Gleichgesinnten meint es ernst

Warm duschen? Das Müsli aus der Plastikverpackung essen? Mit der Bahn zur Arbeit, auch wenn es eine Stunde Beziehungszeit kostet? Das Leben des Durchschnittsklimaretters ist strukturell ungenügend, weil er in ein Wirtschafts- und Gesellschaftssystem eingebunden ist, dessen Freiheit und Lebensqualität an den Ressourcenverbrauch gekoppelt ist, keine Spende an den Klimafonds macht das wett. Wie gut tut es da, für einen Tag zu bekennen: Wir meinen es ernst – und das noch in einer fröhlichen Gemeinde der Gleichgesinnten.