Trump überrascht mit Truppen-Besuch in Afghanistan

Offiziell war angekündigt worden, dass Trump Thanksgiving in Florida verbringt, wo er in einer Telefonkonferenz mit Angehörigen des Militärs sprechen wollte. Nach Angaben von mitreisenden Journalisten traf Trump in der Militärbasis auch mit dem afghanischen Präsidenten Aschraf Ghani zusammen. Trump schürte Hoffnungen auf einen Friedensschluss mit den radikal-islamischen Taliban: «Die Taliban wollen einen Deal machen», sagte Trump. Die Miliz habe sich bei laufenden Gesprächen nach anfänglicher Weigerung zur Zusage einer Feuerpause bereiterklärt. «Ich glaube, dass sie jetzt einen Waffenstillstand wollen», sagte Trump. «So wird es vielleicht funktionieren.»

Den Soldaten Truthahn serviert

Bereits in der vergangenen Woche hatte ein Gefangenenaustausch Hoffnungen auf einen Friedensschluss genährt. Die USA hatten dieses Jahr bereits monatelang Verhandlungen mit den Taliban geführt. Ziel war ein Abzug der US-Truppen vom Hindukusch im Gegenzug für Sicherheitsgarantien der Islamisten. Trump stoppte die Gespräche im Oktober jedoch abrupt nach dem Tod eines US-Soldaten und elf weiterer Menschen bei einem Anschlag der Taliban in Kabul, obwohl beide Seiten nach Angaben aus Verhandlungskreisen kurz vor einer Einigung standen.

Den mitreisenden Journalisten zufolge dankte Trump den Truppen für ihre Einsatz und servierte ihnen Truthahn - das traditionelle Essen an Thanksgiving. Vor elf Monaten hatte US-Präsident Donald Trump im Irak seinen ersten Truppenbesuch bei Kampftruppen im Ausland abgehalten. Er reiste zusammen mit seiner Ehefrau Melania an Weihnachten zu den dort stationierten Soldaten. Vergangene Woche dann war US-Vizepräsident Mike Pence zu einem unangekündigten Besuch in den Irak gereist.

Donald Trump besucht zu Thanksgiving die Truppen in Afghanistan: