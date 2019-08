«Sozialist» Segal tritt gegen Trump an, Gillibrand gibt auf

Linkspolitiker Jerome Segal kündigte an, bei der Präsidentschaftswahl im November 2020 antreten zu wollen. Der 75-jährige Gründer der Partei «Bread and Roses» (Brot und Rosen) bezeichnet sich selbst als «Sozialisten».

Er wirbt für eine radikale Umverteilung des Wohlstandes in den USA, ein garantiertes Recht auf Arbeit, eine Senkung der Arbeitszeit, kostenlose Hochschulen und eine Gehaltsobergrenze.

Beim Auftakt seines Wahlkampfes räumte Segal am Mittwoch ein, dass er praktisch keine Chance gegen Trump und den künftigen demokratischen Kandidaten hat.

Das Problem mit den Spenden

Die demokratische US-Senatorin Kirsten Gillibrand hat derweil das Ende ihrer Präsidentschaftskampagne angekündigt. Es sei wichtig zu erkennen, wie man dem Land am besten dienen könne, erklärte die Senatorin aus dem Bundesstaat New York am Mittwoch (Ortszeit) in einer Videobotschaft. Sie wolle nun dabei helfen, die Demokraten zu vereinen, um Präsident Donald Trump bei der Wahl 2020 zu besiegen.