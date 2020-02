Röttgen kandidiert als CDU-Chef und kritisiert Kramp-Karrenbauer

Davon habe er seit der Rückzugsankündigung der CDU-Vorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer wenig gehört. «Und darum kandidiere ich», sagte Röttgen. Er ist damit der erste CDU-Politiker, der offiziell diesen Schritt geht. Zu den voraussichtlichen Bewerbern um den Parteivorsitz gehören auch Friedrich Merz, Armin Laschet und Jens Spahn.

Kramp-Karrenbauer hatte nach der umstrittenen Ministerpräsidentenwahl in Thüringen auch mit den Stimmen der rechtsnationalistischen AfD (Alternative für Deutschland) vor gut einer Woche ihren Rückzug von der Parteispitze angekündigt. Auch auf eine Kanzlerkandidatur für die Bundestagswahl 2021 will sie verzichten. Seitdem beschäftigt die CDU vor allem die Frage nach einer Nachfolge an der Parteispitze, aber auch die eines möglichen Kanzlerkandidaten. Regierungschefin Angela Merkel (CDU) will ihr Amt ganz regulär bis 2021 ausüben.

Es gehe jetzt nicht allein um eine Personalentscheidung für den Parteivorsitz, betonte Röttgen auf der Pressekonferenz in Berlin vor den Hauptstadt-Journalisten weiter. «Es geht um die politische - personelle und inhaltlich-strategische Positionierung der CDU.»

«Verfahren hat mich nicht überzeugt»

Röttgen dringt auf eine Entscheidung über den Parteivorsitz «deutlich» vor der Sommerpause. Es sei «unvorstellbar» mit dieser Entscheidung bis Dezember zu warten, sagte er vor den Medien weiter.

Er übte deutliche Kritik an CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer, die am Dienstag Gespräche mit möglichen Bewerbern begann. «Das Verfahren hat mich nicht überzeugt», sagte er. Kramp-Karrenbauer rede nun mit CDU-Politikern, bei denen gar nicht klar sei, ob sie überhaupt Kandidaten seien.

Kramp-Karrenbauer hatte am Vormittag Friedrich Merz getroffen. Am Mittwoch sind Gespräche mit Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet und Gesundheitsminister Jens Spahn geplant. Alle drei stammen wie Röttgen aus Nordrhein-Westfalen und gelten ebenfalls als Anwärter auf den CDU-Chefposten. Gefragt nach der Dauer der Kanzlerschaft von Merkel sagte Röttgen am Dienstag: «Die Bundeskanzlerin ist gewählt, und nach meiner Einschätzung, nach meinem Wollen wird sie bis zum Ende der Wahlperiode Kanzlerin bleiben.»