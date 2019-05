Reich und besorgt

Erfolg für die Linke

Aber so zügellos weitermachen wie in den letzten Jahrzehnten, das soll die Politik auch nicht. In diesem Fall könnten sich in den USA Verhältnisse wie in Südamerika ausbreiten, wie ein Unternehmer kürzlich prophezeite. Dort schotteten sich die Reichen in Villen ab, während die Leute draussen ums Überleben kämpften. Das mache auch den Privilegierten keinen Spass. Wie aber lässt sich verhindern, dass die USA zum erweiterten Lateinamerika werden oder zu einer zweiten Sowjetunion? Wie den Kapitalismus retten? Die US-Milliardäre wissen es. Sie schlagen sanfte staatliche Eingriffe vor, einen höheren Mindestlohn etwa, Kurse für Unausgebildete.

Manche Linke tun solche Rezepte als Versuche der Schwerreichen ab, sich möglichst schmerzlos abzusichern. Egal. Für die Linke bedeutet es so oder so einen Erfolg, wenn die Stärksten der Starken nach staatlicher Umverteilung rufen. Und dabei niemand fragt, ob sie Fieber hätten.