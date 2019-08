Macron, der Verführer

Die Journalistin Anne Fulda war eine der Ersten, die vor zwei Jahren eine Biografie des jungen Präsidenten herausbrachten. Sie beschreibt seinen Aufstieg als ein Emporhangeln von Mentor zu Mentor. Um herauszufinden, wer dieser Macron eigentlich ist, trifft sie auf eine Riege mächtiger Männer, von denen jeder dachte, er helfe dem jungen Emmanuel auf den Gipfel, nur um zu sehen, wie er dann an ihnen vorbeiklettert. Das sagt nicht nur etwas über die Eitelkeiten dieser Männer, sondern auch über den immensen Ehrgeiz und Bedeutungshunger von Macron. Die Financial Times schreibt am Montag in einer Kolumne, die den Titel trägt «Macron zum Lob», dass Frankreichs Präsident unter den G 7 der einzige ist, der noch weltpolitische Ambitionen hat. Merkel sei auf dem Rückzug Richtung Rente, Trump und Johnson nur an sich selbst interessiert, Italien in der Vollkrise, und Japan und Kanada seien ohnehin nur Spieler an der Seitenlinie. Macron hingegen sei der «letzte homme sérieux», der letzte ernst zu nehmende Politiker auf der Weltbühne.

Frankreichs Demokratie steckt in einer Sinnkrise, sagt der Präsident

Die aussenpolitische Ausgangslage ist für Macron seiner innenpolitischen Lage recht ähnlich: Er profitiert von der Schwäche der alten Strukturen. Seine Macht innerhalb Frankreichs vergrössert sich, weil sich die alten Parteien auflösen. Sein Einfluss in der Welt wächst, weil alte Allianzen bröckeln. Dabei sind natürlich auch Frankreich und Macron Teil der Krise. Mit dem Zerfall des Zweiparteiensystems ist nicht nur er aufgestiegen, sondern auch die rechtsradikale Marine Le Pen. Das Land befindet sich in der innenpolitisch äusserst gefährlichen Lage, dass die Populistin Le Pen fast allein die Opposition stemmt.

Macron selbst spricht immer wieder davon: Frankreichs Demokratie stecke in einer tiefen Sinnkrise. Macron ist der Präsident eines verunsicherten Landes – doch seiner selbst ist er sich umso sicherer. In der Runde der G-7-Staatschefs ist Macron nicht der Starke unter Schwachen, er ist derjenige, der sich weigert, diese Schwäche in defensive Politik, wie Merkel es tut, oder in aggressive Politik à la Trump umzumünzen.

Am Montagabend fasst Macron in einem Fernsehinterview den Gipfel für die französischen Zuschauer, also für seine Wähler, zusammen. Dabei schauen ihm viele zu, denen es egal ist, ob Macron ein geschickter Diplomat ist oder nicht. Viele, die nicht wissen wollen, wie ihr Präsident die Globalisierung gestaltet, sondern wie er sie vor internationaler Konkurrenz schützt. Der Erfolg, der sich als rote Linie durch Macrons Leben zieht, ist für den Präsidenten nicht nur ein Vorteil. Einer der häufigsten Vorwürfe seiner Kritiker im Inneren lautet, dass ihrem Überfliegerpräsidenten die Empathie fehle. Das Vermögen, sich in diejenigen hineinzuversetzen, denen nicht alles leicht von der Hand geht.