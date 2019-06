Bericht: Lula sollte durch Haft an der Wahl gehindert werden

Zwei Wochen, nachdem Lulas Arbeiterpartei ihn im vergangenen August als ihren Spitzenkandidaten für die Präsidentschaftswahl ernannt hatte, schloss ein Gericht Lula von der Wahl aus. Im Februar wurde er erneut zu einer Haftstrafe von knapp 13 Jahren verurteilt.

Ein Problem mehr für Bolsonaro

«The Intercept» zitierte Antikorruptionsermittler, die «offen über ihren Wunsch sprachen, die Arbeiterpartei am Wahlsieg zu hindern». Die Vorwürfe des Investigativ-Portals kommen für den rechtsgerichteten Präsidenten Bolsonaro zur Unzeit. Weniger als sechs Monate nach Amtsantritt steht dieser wegen der wirtschaftlichen Lage im Land unter Druck, eine von ihm geplante Rentenreform kommt nicht voran. Fernando Haddad von der Arbeiterpartei, der schliesslich anstelle von Lula bei der Präsidentschaftswahl gegen Bolsonaro angetreten war, sprach am Sonntag von einem der «möglicherweise grössten Skandale in der Geschichte der Republik». «Die Wahrheit wird siegen», hiess es auf Lulas Twitter-Seite mit einem Link zu dem «Intercept»-Artikel.