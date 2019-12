Wenn Linke den Brexit wollen und Rechte Europa mögen

Mit Problemen haben Labour-Strategen in diesen vielfach vom Niedergang gezeichneten Regionen schon seit langem zu kämpfen. Der Brexit aber hat ihre Probleme deutlich verstärkt. Er hat alte Loyalitäten zerstört und neue Interessenlagen geschaffen. Denn viele Wähler, die hier zu Hause sind, haben beim EU-Referendum von 2016 für einen Austritt aus der EU gestimmt.

Sie bestehen oft leidenschaftlich auf dieser Abkoppelung von Europa. Und weil diesen Wählern die Haltung «ihrer» Partei in dieser Frage «zu lasch» ist, droht dem Wall bei der kommenden Wahl ernster Schaden – sehr zur Freude von Premierminister Boris Johnson natürlich, der den Brexit nun einfach «über die Bühne bringen» will.

Im alten Fischereihafen Grimsby etwa, wo 75 Prozent der Bevölkerung für den Brexit stimmten, muss die Labour-Abgeordnete Melanie Onn fürchten, dass ihre konservative Rivalin Lia Nici ihr am 12. Dezember das Mandat abnehmen wird. Es wäre eine historische Zäsur. Labour hat Grimsby seit einem Dreivierteljahrhundert ununterbrochen gehalten. «Selbst einen bunten Hund» hätten die Leute in der Vergangenheit in Grimsby gewählt, solange er eine Labour-Rosette getragen hätte, spottet man hier.

Der Kabeljau-Krieg mit Island und die von Brüssel verordneten Fischereiquoten hätten alles zerstört, klagen die Einheimischen.

Aber wie in so vielen anderen Working-Class-Bezirken tut es ein bunter Hund nicht mehr. Im Mai hat Labour bereits Grimsbys Gemeinderat an die Tories verloren. Und jetzt ist also Melanie Onn in Bedrängnis, die jüngst noch im Unterhaus für Johnsons Brexit-Deal gestimmt hat, obwohl sie eigentlich nichts vom Brexit hält.

Wenig Sympathie mit Labour zeigen denn auch einzelne «Grimbarians», mit denen man im Zentrum Grimsbys bei einem wärmenden Kaffee ins Gespräch kommt. «Wie soll man denen denn glauben? Hören die überhaupt auf uns?» wird immer wieder gefragt. Den Labour-Vorsitzenden Jeremy Corbyn finden seine Kritiker in Grimsby einen «abgehobenen Londoner», der letztlich nicht begreift, worum es geht und was Sache ist «hier im Norden». Auch der Zuzug «all der Osteuropäer» nach Grimsby in den letzten 15 Jahren ist für viele, die den Mangel an Jobs vor Ort beklagen, «ein echtes Problem».