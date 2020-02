Zuletzt war er ein gespenstischer Greis

Das Scheitern der Revolte ist im Moment von Mubaraks Tod neun Jahre später offensichtlich: Der Durchbruch zu Freiheit und Demokratie, den Volk, Politiker und Journalisten als Arabischen Frühling feierten, ist gescheitert.

Längst regiert wieder ein Ex-Offizier in Ägypten, Armee und Geheimpolizei haben wieder das Sagen. Nicht wenige Beobachter konstatieren, die Paranoia des Regimes von Präsident Abdel Fatah al-Sisis sei weit schlimmer als die des Mannes, der am Dienstag mit 91 Jahren gestorben ist.

Dennoch sind die Bilder, die von Mubaraks Ära bleiben werden, jene von Demonstranten, die anrennen gegen schwarz uniformierte Polizeischläger. Die totgeknüppelt werden, von Kugeln getroffen, von Panzerwagen erdrückt. Im Tränengasnebel hatten im Januar und Februar 2011 junge Frauen und Männer jenen Platz im Herzen Kairos erobert, der zum Mythos wurde: Tahrir, der Befreiungsplatz. Dort verwandelten sie ihre Revolte in eine Dauerdemonstration, bis Mubarak am 11. Februar 2011 abdankte. Dass die Armee am Ende wieder putschte, konnte der Revolution nichts nehmen: Ägyptens Jugend schien den Anstoss zu geben für einen neuen Nahen Osten.

Die alten Strippenzieher

Die Ernüchterung folgte bald: Bei den Wahlen siegten die Islamisten. Mohammed Mursi, Muslimbruder und spröder Ingenieur, wurde Präsident. Doch die Wirtschaft lag am Boden, die Touristen blieben weg. Und die alten Strippenzieher in der Polizei, den Diensten und der Bürokratie arbeiteten sich an die Macht zurück: Am 3. Juli 2013 stürzte die Armee Mursi. Das Kommando führte Sisi, der den Arabischen Frühling in Ägypten beendete. Der erste frei gewählte Präsident des Landes kam ins Gefängnis, die neuen Köpfe des alten Regimes nahmen dort seinen Tod billigend in Kauf: Nachdem ihm lange medizinische Versorgung vorenthalten worden war, brach Mursi am 17. Juni 2019 im Gericht zusammen. Er starb noch am selben Tag.

Der ewige Mubarak hatte nun selbst seinen Nachfolger überlebt. Die erniedrigenden Bedingungen als Angeklagter vor einem ägyptischen Gericht waren ihm nicht unbekannt. Wegen der Todesschüsse auf mehr als 800 Demonstranten hatte der gestürzte Präsident seine Prozesse auf einer Trage mitverfolgt, in einem Käfig am Rande des Saals. Ihm drohte die Todesstrafe, doch nach jahrelangen Einsprüchen und Revisionen wurde er 2017 freigesprochen. Wegen Korruptionsvorwürfen durfte er das Land nicht verlassen, logierte aber in Villen im Ferienort Sharm el-Sheikh und in Heliopolis, einem Reichenviertel in Kairo. Zehntausende, die sich gegen ihn erhoben hatten, sassen da längst wieder in Haft.