Zuerst 0, dann 64 und jetzt 109 verletzte US-Soldaten

Nun hat das Pentagon zum fünften Mal eine höhere Verletztenzahl vermeldet. 109 US-Soldaten hätten bei dem Angriff auf die Ain-al-Asad-Basis ein «schwaches Schädel-Hirn-Trauma» erlitten. 76 der verletzten Soldaten seien inzwischen wieder in den Dienst zurückgekehrt, teilte das US-Verteidigungsministerium am Montagabend mit. Dieses reagierte auf einen entsprechenden Bericht der Nachrichtenagentur Reuters. Das Pentagon weist den Vorwurf der gezielten Desinformation zurück.

Trump in Fox Business interview again downplays head injuries suffered by US troops during an Iranian missile attack.Defense Dept now says 109 US troops diagnosed with a “mild traumatic brain injury” after Jan. 8 strike on Al Asad airbase in Iraq.https://t.co/esbbbwbJ6Z

