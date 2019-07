Ukraine setzt russischen Tanker fest

Urkainische Behörden haben im Hafen von Izmail ein russisches Tankschiff festgesetzt. Das Schiff sei am Zwischenfall in der Meerenge von Kertsch beteiligt gewesen, teilten ukrainische Sicherheitskräfte am Donnerstag mit. Bei Gericht sei ein Antrag gestellt worden, das Schiff unter Bewachung zu stellen. Russland drohte, sollten russische Bürger als Geiseln gehalten werden, werde dies Konsequenzen haben.