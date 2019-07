«Tun Sie, was wir sagen und Ihnen passiert nichts»

Trotzdem wurde der britische Tanker am Freitag von den iranischen Revolutionsgarden beschlagnahmt, weil es gegen «internationale Schifffahrtsregeln» verstossen haben soll. Womöglich ist die Beschlagnahmung aber auch eine Vergeltung für die andauernde Festsetzung eines iranischen Tankers im britischen Überseegebiet Gibraltar.

Freilassung von «Kooperation der Crew» abhängig

Die Untersuchung zu dem Vorfall, der am Freitag zur Beschlagnahmung der «Stena Impero» in der Strasse von Hormus geführt hatte, «hängt von der Kooperation der Besatzungsmitglieder auf dem Schiff ab», erklärte der Chef der Hafen- und Schifffahrtsbehörde der iranischen Provinz Hormosgan, Allah-Morad Afifipoor, am Sonntag.

Ausserdem müssten die iranischen Behörden Zugang zu den zur Klärung «notwendigen Beweisen» erhalten, forderte Afifipoor. Die Behörden bemühten sich darum, «alle Informationen so schnell wie möglich zusammenzutragen».

Iranischer Öltanker wieder freigegeben

Die iranischen Revolutionsgarden veröffentlichten am Samstag ein Video, das zeigt, wie die «Stena Impero» von Schnellbooten umzingelt wurde, bevor vermummte Einsatzkräfte sich aus einem Hubschrauber an einem Seil auf das Schiff hinabliessen. Später wurde der Tanker nach Bandar Abbas in der Provinz Hormosgan gebracht.

Die 23 Besatzungsmitglieder seien weiter an Bord, sagte Afifipoor. Es handelt sich um 18 Inder, darunter der Kapitän, drei Russen, einen Letten und einen Philippiner. «Alle befinden sich in einem guten Gesundheitszustand, sie sind auf dem Schiff und das Schiff befindet sich (...) an einem sicheren Ort vor Anker», führte der Behördenchef aus. «Wir sind bereit, ihren Bedürfnissen zu entsprechen. Aber wir müssen Ermittlungen hinsichtlich des Schiffes führen.»

Ringen um die Vorherrschaft in der Region

Der iranische Verkehrsminister Mohammed Eslami teilte derweil nach Angaben der iranischen Nachrichtenagentur Irna mit, dass ein in Saudiarabien festsitzender iranischer Öltanker wieder freigegeben worden sei. Nach erfolgreichen Verhandlungen habe die «Happiness One» den Hafen von Dschiddah verlassen und Richtung Persischer Golf steuern können.

Nach Angaben von Schana, der offiziellen Agentur des iranischen Ölministeriums, hatte die Besatzung der «Happiness One» sich gezwungen gesehen, wegen einer «Motorpanne» den Hafen von Dschiddah anzusteuern. Saudiarabien ist ein scharfer Widersacher des Iran im Ringen um die Vorherrschaft in der Region.